Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая болеет китайским вирусом, показала, как проводит карантин
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько сторис, на которых позировала рядом со своим партнером по «Танцям з зірками» Ильей Падзиной. Парочка уселась прямо на землю, очень близко друг к другу, решив записать сторис в таком положении. Ольга призналась, что несмотря на болезнь они очень много тренируются.
«Мы только что потренировались. Два часа тренировались. Даже съели ланч. Очень хотим в воскресенье выйти на паркет. Но пока мы на свежем воздухе тренируемся», - рассказала звезда.
Илья добавил, что очень надеется в воскресенье вернуться на прямые эфиры в шоу.
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«Очень надеюсь, что у нас будет возможность выйти на паркет в воскресенье к нашим коллегам, к нашим судьям и показать наш новый танец», - отметил он.
Дослушав фразу партнера Фреймут резко встала, призвав хореографа продолжить тренировку.
«Все, хватит лирики, идем тренироваться», - заявила телеведущая.
Отметим, что Фреймут и ее партнер несмотря на болезнь приняли участие в первом эфире шоу. Они выступили дистанционно, во дворе дома Ольги. А вот другая участница проекта, Дарья Петрожицкая, которая также заболела китайским вирусом, пропустила шоу.
Напомним, что Фреймут рассказала о первых симптомах и дала важный совет: «Жуткая боль в…».
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