Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут похвасталась роскошной фигурой в платье, которое решила эффектно приспустить

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу звезды в Instagram

«Другая сторона Оли Фреймут», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Фреймут позирует в платье, которое решила эффектно приспустить на камеру, обнажив на камеру роскошные плечи и красивый макияж. На других снимках телеведущая стоит в том же платье, демонстрируя идеальную фигуру.

Также был опубликован снимок, на котором Фреймут позирует, эффектно оттянув платье.

«Обожаю это», «ес, еще одна порция фото просто класс», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что Оля Фреймут исполнила жаркий танец в наряде в сетку и дерзком мини.

«Мне очень повезло с партнером - @ilyapadzina еще и талантливый режиссер-постановщик, с таким терпением и заботой подбирал «движения, которые подходят». Как по мне, получился миниатюрный мюзикл. Екатерина Кухар подумала «что "пани чуток хильнула", то есть я, Катя, честно-трезвая, просто неуклюжая», - говорится в сообщении.

Напомним, что Фреймут показалась в обнимку с молодым красавцем, фото облетело сеть: "Все к лучшему".

Как сообщала Politeka, Фреймут зажгла с молодым красавцем из "Танців з зірками", болезнь больше не помеха: "скрылись в обнимку и...".

Также Politeka писала, что Фреймут сблизилась с молодым красавцем из «Танців з зірками», откровенные кадры: «Все, хватит лирики…».