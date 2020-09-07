Такой вы ее еще не видели

Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут исполнила жаркий танец в наряде в сетку и дерзком мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мне очень повезло с партнером - @ilyapadzina еще и талантливый режиссер-постановщик, с таким терпением и заботой подбирал «движения, которые подходят». Как по мне, получился миниатюрный мюзикл. Екатерина Кухар подумала «что "пани чуток хильнула", то есть я, Катя, честно-трезвая, просто неуклюжая», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Фреймут исполняет зажигательный танец, залезая при этом на стол в крохотном мини и колготках в сетку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Очень понравился)))) Вы такая лёгкая, невесомая. А ноги - это просто мечта», «танец – супер», «лучшие», «Если говорить честно, я не ожидала, что вы так можете танцевать! У Вас много ещё скрытых талантов? Здоровья Вам и Вашему партнеру», «Браво», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Ольга Фреймут, которая заразилась китайским вирусом, не бросает тренировок для шоу "Танці з зірками"

Напомним, что Фреймут показалась в обнимку с молодым красавцем, фото облетело сеть: "Все к лучшему".

Как сообщала Politeka, Фреймут зажгла с молодым красавцем из "Танців з зірками", болезнь больше не помеха: "скрылись в обнимку и...".

Также Politeka писала, что Фреймут сблизилась с молодым красавцем из «Танців з зірками», откровенные кадры: «Все, хватит лирики…».