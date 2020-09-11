Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішною фігурою під час пікантного танцю на ліжку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я завжди готова тобі продемонструвати, як всі твої обновки будуть на мені виглядати», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко позує в одній сорочці без штанів, ефектно танцюючи на ліжку. Все це відбувається під сміх подружок, які буквально «заливаються» від того, що відбувається.

Однак шанувальників Кумейко позбавила від можливості що-небудь сказати, поділившись кадрами у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішною фігурою в облягаючому вбранні

"Пам'ятайте, що за кожним результатом стоїть щоденна праця! Тому, якби не тренування, світ не побачив би рубрику #МойЛифтМоиПравила", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кумейко позує, задерши ногу до непристойності. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадавши, екс-Nikita безсоромно натягнула екстра-міні і показала пікантну деталь.

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