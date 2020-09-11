Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "чудового століття", показала себе максимально близько

На фото Мер'єм позувала у футболці, а на шиї можна побачити ланцюжок. Узерлі здалася досить близько, тому більше нічого не видно. Волосся красуня зібрала назад, а сама дивилася кудись за камеру. Очі, як можна помітити, у зірки були зеленими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Давай поговоримо вдома наодинці", "Реально Сонце", "Булочка", "Султанша", "красуня", "я люблю тебе", "Я не можу впоратися з цими очима", "красиві жінки", "приголомшливо чудова, Мер'єм", "так тебе люблю", "дуже красиво", "Моя любов - це ти", "Хюррем: ти мені дуже подобаєшся", "Мер'єм, яка ж красива жінка"

Повідомлялося, що зірка серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі похвалилася ідеальною зовнішністю, показавши обличчя зблизька.

Так, актриса позує на тлі нового магазину, розповідаючи про те, що це вже другий її «дитина», відкритий в Берліні.

"Така щаслива і горда, що можу оголосити про це», - йдеться в повідомленні.

Ми писали, що відома актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла Роксолану в "чудовому столітті", показала себе, захопивши фанатів.

На фото дівчина була в топі з величезним декольте. Мер'єм сиділа на дивані, склавши ноги перед собою. Узерлі відвела погляд від камери, а волосся залишила розпущеним.

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