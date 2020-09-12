Такого не може бути

Погода в Україні 12 вересня приємно здивує, замість дощів синоптики попередили про невелике похолодання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

На західній частині країни буде невелике похолодання - вдень очікується то 21 до 24 тепла, а вночі близько 8-10 зі знаком «плюс». Дощів не буде, хоча можлива хмарність.

На півночі України буде також відносно тепло: 21-24 тепла вдень і близько 7-11 градусів за Цельсієм.

У центральній частині країни буде тепліше: 22-26 тепла у світлий час доби. Вночі похолодає до 8-11 тепла. Очікується сонце, без дощів.

Ще тепліше буде на півдні, де стовпчик термометра прогріється до 25-28 градусів за Цельсієм. Вночі, правда, температура впаде до 15-16 зі знаком «плюс». Дощів явно не буде.

Також сонячно буде і на сході України, де очікується 22-26 градусів за Цельсієм. Вночі їх змінять прохолодні 7-10 градусів. Місцями можлива невелика хмарність.

Найближчими днями, стверджують синоптики, на більшості областей України буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

Українців у столиці та передмісті сьогодні чекає сонячна погода, без дощів. Стовпчик термометра прогріється до 21-24 градусів тепла, а вночі різко похолодає: 6-8 градусів.

Нагадавши, погода змінить акценти, від дощів не залишиться і сліду: до чого готуватися.

Як повідомляла Politeka, літо відмовляється йти, погода порадує українців: "до + 28 і..."»

Також Politeka писала, що погода здивує українців різкими стрибками, сонце і тепло зміняться похолоданням: до чого готуватися.