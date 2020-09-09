Погода в Украине 9 сентября порадует украинцев солнцем и теплом

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из свежего прогноза Укргидрометцентра. В среду, 9 сентября, в Украине будет тепло и солнечно. Осадков не предвидится, поэтому украинцы смогут насладиться последними теплыми деньками.

Согласно прогнозу, это будет последние пару дней перед резким похолоданием, когда температура воздуха опустится до 17 градусов. В среду же на всей территории Украины ожидается 20-26 градусов тепла.

Теплее всего, традиционно, будет на Юге. Там столбики термометра прогреются до 26 градусов. Это даст возможность туристам насладиться пляжным отдыхом.

В западных областях ожидается 22-24 градуса тепла. Такая же температура ожидается в восточных регионах. В Центре тоже будет солнечно. Температура прогреется до 21-23 градусов.

В Киеве 9 августа будет солнечно и тепло. Днем температура поднимется до 22-24 градусов, а ночью серьезно похолодает. Ожидается 10-12 градусов тепла.

По словам синоптиков, осень в этом году наступит согласно графику. Поэтому у украинцев есть хорошая возможность насладиться летней погодой. Уже 11 сентября ожидается резкое похолодание по всей территории Украины.

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