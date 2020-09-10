Погода в Украине 10 сентября приятно удивит, дожди с грозами наконец-то покинут территорию страны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптиков из Укргидрометцентра.

Так, на западной части будет от 21 до 25 градусов со знаком «плюс». Ночью его сменят 10-12 по Цельсию. Дождей не будет, хотя возможны тучи. Аналогичная погода будет и на севере. Однако там воздух прогреется днем до 23-27 тепла.

В центральной Украине сегодня будет еще теплее: воздух прогреется до 25-29 градусов тепла. А вот ночью все резко изменится: столбик термометра покажет от 10 до 12 со знаком «плюс». Похожей ситуация будет и на юге, где температура воздуха поднимется до 26-28 градусов, а ночью опустится до 12-15 тепла.

На востоке сегодня ожидается облачность, хотя дождей не предвидится. Воздух прогреется до 24-26 градусов, а ночью украинцев «порадуют» осенние 10-12 тепла.

Жителей Киева и пригорода сегодня ждет солнце и до +27 градусов днем. А вот ночью будет «свежо»: от 10 до 12 по Цельсию.

Более того, синоптики из Укргидрометцентра предупреждают, что в большинстве областей Украины вплоть до 12 сентября будет сохраняться повышенный уровень пожарной опасности.

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