Осень все больше входит во вкус

В пятницу украинцев ждет небольшое снижение температуры, но в целом день будет теплый и солнечный

Прогнозом на пятницу, 11 сентября, поделились синоптики Укргидрометцентра. Отмечается, что в целом день будет теплым и без осадков, однако температура слегка упадет по сравнению с предыдущими днями. В среднем по стране температура составит от +23 до +25 градусов.

Ветер будет юго-западным с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

Прохладнее всего будет в западных областях, где днем температура поднимется только до +22 градусов, а ночью ожидается +8…+15 градусов. При этом Закарпатье станет исключением. Там днем воздух прогреется до +28 градусов.

Также прохладно будет на Севере и в Центре Украины. Там днем ожидается от +21 до +23 градусов, а ночью – от +11 до +13.

Теплее всего будет на Востоке и Юге, где днем столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов, а ночью ожидается от +13 до +15.

В Киеве 11 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до +11…+13 градусов, а днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили о том, что 10-13 сентября на Юге страны, в восточных и центральных регионах, а также в Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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