Осень не торопится вступать в свои права

Осень продолжит радовать украинцев теплом и отсутствием осадков

О том, какая погода ждет страну в четверг, 10 сентября, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Так, отмечается, что украинцев ждет переменная облачность, тепло и юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. При этом осадков в четверг не ожидается.

Днем на Западе температура поднимется до +24 градусов. Ночью градусники термометров в регионе покажут от +8 до +11 градусов. В северных и центральных областях днем температура будет держаться на отметках в +25…+27 градусов, а ночью – в районе +11 градусов.

На Востоке и Юге страны будет традиционно теплее. Там местами ожидается до +28 градусов, а ночью – от +11 до +15.

В прибрежных районах температура составит от +23 до +28 градусов, ночью – до +17. Прохладнее всего будет в Карпатах, где днем воздух прогреется только до +14…+19 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +5…+10 градусов.

В Киеве в четверг также ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, а ночью температура опустится до +11…+13 градусов.

По словам синоптиков, осень в этом году наступит согласно графику. Поэтому у украинцев есть хорошая возможность насладиться летней погодой. Уже 11 сентября ожидается резкое похолодание по всей территории Украины.

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