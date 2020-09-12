Такого не может быть

Погода в Украине 12 сентября приятно удивит, вместо дождей синоптики предупредили о небольшом похолодании

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

На западной части страны будет небольшое похолодание – днем ожидается то 21 до 24 тепла, а ночью около 8-10 со знаком «плюс». Дождей не будет, хотя возможна облачность.

На севере Украины будет также относительно тепло: 21-24 тепла днем и около 7-11 градусов по Цельсию.

В центральной части страны будет теплее: 22-26 тепла в светлое время суток. Ночью похолодает до 8-11 тепла. Ожидается солнце, без дождей.

Еще теплее будет на юге, где столбик термометра прогреется до 25-28 градусов по Цельсию. Ночью, правда, температура упадет до 15-16 со знаком «плюс». Дождей явно не будет.

Также солнечно будет и на востоке Украины, где ожидается 22-26 градусов по Цельсию. Ночью их сменят прохладные 7-10 градусов. Местами возможна небольшая облачность.

В ближайшие дни, утверждают синоптики, на большинстве областей Украины будет повышенный уровень пожарной опасности.

Украинцев в столице и пригороде сегодня ждет солнечная погода, без дождей. Столбик термометра прогреется до 21-24 градусов тепла, а ночью резко похолодает: 6-8 градусов.

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