Відома українська модель Альона Омович, яку називають Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі
На фото красуня позувала в чорному костюмі з великими розрізами. Волосся у красуні були розпущені, а образ Омович доповнила короною. У дівчини було велике декольте, яке ледве вмістило пишний бюст. Також можна оцінити і ідеальні ніжки красуні, адже розрізи були вище стегна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не писали коментарі і не ставили лайки під фото, так і хочеться сказати: "ідеальна крихітка, терміново на обкладинку журналу".
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Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала себе і розповіла про голосування.
На фото Олена позувала в шортах і чорному топі. Образ Омович доповнила босоніжками на великій шпильці. Красуня присіла навпочіпки біля ліжка і показувала пишні груди, яка так і випирала з топа. Волосся у зірки були зібрані в хвіст, а сама красуня знімала себе на телефон в дзеркало.
Ми писали, що відома київська модель Олена Омович показала себе в розкішній сукні.
Модель одягла дуже коротке обтягуюче плаття яскраво синього кольору. Дівчина влаштувала спекотне дефіле прямо в центрі Києва. Вона пройшлася модельною ходою, продемонструвавши свої неймовірні ніжки і апетитні груди.
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