Известная украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Кардашьян, показала себя в необычном образе
На фото красотка позировала в черном костюме с большими разрезами. Волосы у красотки были распущены, а образ Омович дополнила короной. У девушки было большое декольте, которое еле вместило пышный бюст. Также можно оценить и идеальные ножки красотки, ведь разрезы были выше бедра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки под фото, так и хочется сказать: "Идеальная крошка, срочно на обложку журнала".
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Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала себя и рассказала о голосовании.
На фото Алена позировала в шортах и черном топе. Образ Омович дополнила босоножками на большой шпильке. Красотка присела на корточки у кровати и показывала пышную грудь, которая так и выпирала из топа. Волосы у звезды были собраны в хвост, а сама красотка снимала себя на телефон в зеркало.
Мы писали, что известная киевская модель Алена Омович показала себя в роскошном платье.
Модель надела очень короткое обтягивающее платье ярко синего цвета. Девушка устроила жаркое дефиле прямо в центре Киева. Она прошлась модельной походкой, продемонстрировав свои невероятные ножки и аппетитную грудь.
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