Американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала фотосесію на узбережжі в оксамитовому бікіні
Дівчина продовжує набирати популярність в соціальній мережі завдяки своїм фото, зробленим після тренування або яскравим кадрам, відзнятим в рамках спеціальних фотосесій для реклами спортивного одягу власного бренду. Ана також є рекламним представником для декількох брендів одягу відомих дизайнером і періодично знімається в щорічному календарі з ексклюзивними матеріалами.
Цього разу Чері вдалося справити враження на фанатів завдяки теплому фото, зробленому на узбережжі. Фітнес-модель приміряла яскраво-фіолетовий бікіні з оксамиту і вразила не тільки засмаглим тілом, але і пишними формами.
"Захід Сонця на пляжі та бікіні @fashionnova 👙чи готові ви побачити всі мої фотографії з пляжів у Каліфорнії ?!",- написала Ана.
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Ось що пишуть фанати:
"У тебе ідеальне тіло" «" ти прекрасна дівчина😍 😍 😍», " красивіше тебе не існує», «бажаю, щоб ти була тут🔥 🔥 🔥 🔥», «hermosa Niña😘 😘 💗 💗», «як називається цей набір !!! 😭❤️ теж красиво!", "Дивно 😍❤️😍", » я люблю тебе, дитинко🌹 😘 👅❤️«, » приголомшливо🔥«,» неймовірно романтична«,» дуже круто, «» дівчинка, ти просто розкішна«,» які солодкі«,»чому б не продовжити".
Раніше ми також писали, що Ана Чері похвалилася розкішною фігурою в топі з екстремальним вирізом.
"Привіт, сподіваюся, у вас хороші вихідні! Я просто буду тут прохолоджуватися в своєму будинку, тому що спека і, знаєте, Китайський вірус і все таке», - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Чері позує на ганку свого будинку, вбравшись при цьому в топ з екстремальним декольте. Доповнити образ красуня вирішила за допомогою ефектного макіяжу.
"Жаркі пагорби", " богиня!", "краса просто Невимовна«,» абсолютна спека«,» дуже красиво виглядаєш«," вау, Анна! Ти біса красиво вийшла на фотці", - пишуть її шанувальники.
Нагадавши, Ана Чері безсоромно розстебнула ліфчик, вразивши своїми пагорбами
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