Американская фитнес-модель Ана Чери устроила фотосессию на побережье в бархатном бикини

Девушка продолжает набирать популярность в социальной сети благодаря своим фото, сделанным после тренировки или ярким кадрам, отснятым в рамках специальных фотосессий для рекламы спортивной одежды собственного бренда. Ана также является рекламным представителем для нескольких брендов одежды известных дизайнером и периодически снимается в ежегодном календаре с эксклюзивными материалами.

В этот раз Чери удалось произвести впечатление на фанатов благодаря теплому фото, сделанному на побережье. Фитнес-модель примерила ярко-фиолетовый бикини из бархата и впечатлила не только загорелым телом, но и пышными формами.

«Закаты на пляже и бикини @fashionnova 👙Готовы ли вы увидеть все мои фотографии с пляжей в Калифорнии ?!», - написала Ана.

Вот что пишут фанаты:

«У тебя идеальное тело», «Ты прекрасная девушка😍😍😍», «Красивее тебя не существует», «Желаю, чтобы ты была здесь 🔥🔥🔥🔥», «Hermosa niña😘😘💗💗», «Как называется этот набор !!! 😭❤️ тоже красиво!», «Удивительно 😍❤️😍», «Я люблю тебя, детка. Лучшая искусительница 🌹😘👅❤️», «Потрясающе 🔥», «Невероятно романтичная», «Очень круто,» «Девочка, ты просто роскошная», «Какие сладкие», «Почему бы не продолжить».

Ранее мы также писали, что Ана Чери похвасталась роскошной фигурой в топе с экстремальным вырезом.

«Привет, надеюсь, у вас хорошие выходные! Я просто буду здесь прохлаждаться в своем доме, потому что жара и, знаете ли, китайский вирус и все такое», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Чери позирует на крыльце своего дома, нарядившись при этом в топ с экстремальным декольте. Дополнить образ красотка решила при помощи эффектного макияжа.

«Жаркие холмы», «богиня!», «красота просто неописуемая», «абсолютная жара», «очень красиво выглядишь», «вау, Анна! Ты чертовски красиво получилась на фотке», - пишут ее поклонники.

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