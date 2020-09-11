Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала підтягнуте і засмагле тіло в домашньому вигляді

Популярна супермодель вразила домашнім фото, яке привернуло безліч уваги фанатів. Справа в тому, що засмагла Емілі показала зайве, піднявши світлу майку. При цьому перед дзеркалом Ратаковскі позувала лише в білосніжній простій білизні.

Злегка сплутані і розпущене волосся надали дівчата милого і затишного вигляду. Однак головною родзинкою кадру стала талія і прес знаменитості, адже Емілі виглядала приголомшливо струнко і ефектно. Без годинних навантажень в спортзалі і простому харчуванні, вона все одно виглядає дуже мініатюрною.

«Відчуваю себе в паризькому світі ✨», «Я люблю тебе», «Ти такий ідеальний 🔥», «Sei stupenda 🌹», «Espectacular tù y tu ombliguito 😍❤», «Я бачу щось старших від себе 😂», «Боже мій,» «скільки ж тут яскравих образів», «ти така спокуслива», «ого, вислизнули малятка», «Ти супер красива 💯», «Мила морська цукерочка! 💛 🌸 🍑 🌸 💛 ", » Дуже добре«, " Емілі-сама приголомшливо красива жінка в світі», - пишуть користувачі.

Ми також писали, що дівчина кожен день влаштовує фотосесії для глянцю. В її профілі багато кадрів в самих різних образах і нарядах, тому шанувальники звикли бачити Емілі в найнеймовірніших позах, з блискучим макіяжем і з різним кольором волосся.

Примітно, що в інший час, вільний від роботи, Емілі не завдає макіяж, намагається не укладати волосся, так як переживає за їх цілісність і здоров'я. Ратаковскі показує вдома, як веселиться на пляжі або ж на прогулянці. Причому для виходу в світ Емілі завжди надягає бікіні різних кольорів і дизайнів. Цього разу вона підкорила видом в яскраво-помаранчевому монокіні на сонячному фото з відпочинку:

"вау, це пишно», «Ти виглядаєш круто», « 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 на цій картинці ваша 🍑 🍑 🍑 🍑 виглядає приголомшливо красивою гермосою😘", " приємно ззаду дивитися«,» класна по*ка!Ось це стегна! Молодець...""приголомшливий вигляд!", "Хороший образ".

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