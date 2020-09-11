Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала подтянутое и загорелое тело в домашнем виде

Популярная супермодель впечатлила домашним фото, которое привлекло множество внимания фанатов. Дело в том, что загорелая Эмили показала лишнее, приподняв светлую майку. При этом перед зеркалом Ратаковски позировала лишь в белоснежном простом белье.

Слегка спутанные и распущенные волосы придали девушки милого и уютного вида. Однако главной изюминкой кадра стала талия и пресс знаменитости, ведь Эмили выглядела потрясающе стройно и эффектно. Без часовых нагрузок в спортзале и простом питании, она все равно выглядит очень миниатюрной.

«Чувствую себя в парижском свете ✨», «Я люблю тебя», «Ты такой идеальный 🔥», «Sei stupenda 🌹», «Espectacular tù y tu ombliguito 😍❤», «Я вижу что-то постарше от себя 😂», «Боже мой,» «сколько же здесь ярких образов», «ты такая соблазнительная», «ого, выскользнули малышки, сколько соблазна...», «Ты офигительно красивая 💯», «Милая морская конфетка! 💛🌸🍑🌸💛», «Очень хорошо», «Эмили - самая потрясающе красивая женщина в мире», - пишут пользователи.

Мы также писали, что девушка каждый день устраивает фотосессии для глянца. В ее профиле много кадров в самых разных образах и нарядах, поэтому поклонники привыкли видеть Эмили в самых невероятных позах, с блестящим макияжем и с разным цветом волос.

Примечательно, что в остальное время, свободное от работы, Эмили не наносит макияж, старается не укладывать волосы, так как переживает за их целостность и здоровье. Ратаковски показывает дома, как веселится на пляже или же на прогулке. Причем для выхода в свет Эмили всегда надевает бикини разных цветов и дизайнов. В этот раз она покорила видом в ярко-оранжевом монокини на солнечном фото из отдыха:

«вау, это пышно», «Ты выглядишь круто», «🔥🔥🔥🔥🔥На этой картинке ваша 🍑🍑🍑🍑 выглядит потрясающе красивой гермосой 😘», «Приятно сзади смотреть», «Классная по*ка!Вот это бедра! Молодец ..." «оглушающий вид!», «Хороший образ».

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