Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі на радість фанатів

На фото красуня здалася в сукні з декольте. Як можна помітити, Кім не одягала білизну, зате не забула про макіяж. Волосся у моделі були розпущені, а сама зірка дивилася в об'єктив камери. Дівчина знімала себе на телефон, без сорому демонструючи найцікавіше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "бездоганний вигляд, неземна краса".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі з'явилася без білизни в мокрому одязі.

Так Кім Лі сфотографували, коли вона виходила з басейну з оголеними грудьми. При цьому корейська Кардашьян накинула на себе лише мокру сорочку, під якою можна побачити найінтимніше - стирчить бюст - просто насолода для очей.

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На одному з недавніх фото Кім Лі зробила спекотне Селфі в маєчці на тонких бретельках. Модель піднесла камеру до себе ближче, трохи стиснувши груди, які підстрибнули в глибокому вирізі. Завершили образ прикраси.

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