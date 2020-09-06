Модель Ким Ли, которую называют "корейской Кардашьян", впечатлила пламенным образом

Как сообщает Politeka.net, недавно азиатской фотомодели было присвоено "звание" азиатской Ким Кардашьян. Это девушка из Южной Кореи, некая Kим Ли, которая также успела сняться в ряде фильмов. Не забывает девушка и о своем блоге в Instagram, где демонстрирует свое тело в пикантных образах.

В этот раз модель решилась на новый эксперимент со своей необычной внешностью, примеряв линзы разного цвета. Чтобы привлечь внимание пользователей сети она позировала в экстравагантном наряде.

Она примерила наряд, который решится примерять лишь самая раскрепощенная и смелая девушка. Образ составили топ красного цвета со спущенными плечиками и кокетливым замочком посередине, который стал изюминкой образа, а также золотой браслет и часики.

Уложенные мягкой волной волосы, яркий макияж с накладными ресницами и яркими губами в нюдовом цвете – последний штрих к продуманному до мелочей луку. Наряд подчеркнул пышные формы корейской модели, а также сделал ее невероятно соблазнительной и женственной - ее образ стал лучше, чем когда-либо.

Поклонники пришли в восторг и засыпали Ким Ли лавиной комплиментов.

"Кукла Барби❣️", "Так жарко🔥", "Как ты можешь быть такой красивой и горячей одновременно 💯❤", " Очаровательный ангел😘 ", "Мне нравится твоя позитивность ✨❤️ Это делает тебя сильнее 😊", "Вот это да", "Красный топ похож на розу ❤️ ".

Напомним, корейская Кардашьян дала вдоволь насмотреться на шикарные размеры в маечке.

Также Politeka сообщала, что корейская Кардашьян сверкнула огромными формами в белье на тонких бретельках.