Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала, як розважалася в Одесі

Красуня на відео позувала в "невидимому" корсеті, який був частиною довгої сукні з розрізами до талії. Образ Надя доповнила червоними рукавичками, які були до плечей. Поруч можна побачити позитиву, який здався в досить дивному вбранні. Дорофєєва танцювала, а в її корсеті можна побачити засунутий мікрофон, адже він заважав танцювати зірці і рухати руками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нереальні емоції вчора від Одеси", - написала Надя під відео.

Фанати подивилися ролик більше 70 тисяч разів і написали коментарі:

"Дуже зворушливо", "Просто нереальний був концерт, зірвали голос всім фан-клубом, сподіваюся, що вчорашня картина вам сподобалася", "спасибі вам величезне за нереальний концерт і божевільні емоції", "ти вогонь", " так хотілося б відчути вашу енергію...".

Повідомлялося, що спокуслива Надя Дорофєєва поділилася новим кадром у своєму гарячому образі з мюзиклу «Ритм».

У новому мюзиклі, творцем якого став популярний співак Дмитро Монатік, Дорофєєва з'явилася в образі спокусливої «зайчика». Так, на фото вона млосно сидить на фортепіано в своєму відвертому сценічному костюмі. Її наряд дозволив їй продемонструвати свою фігуру зі стрункими ніжками у всій красі.

Нагадавши, Дорофєєва в розпусному образі зайчика Playboy засвітила пікантні місця на камеру

А ще Politeka писала, що Дорофєєва в костюмі зайчика посвітила своїми "булочками" перед Позитивом

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва розляглася на газоні і подражнила своїми персиками і вершками



