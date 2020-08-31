Девушка-двойник 30-летней украинской певицы Нади Дорофеевой, экс-солистки группы "Время и стекло", стала звездой соцсетей

Как передает Politeka.net, продюсер "Время и стекло" рэпер Потап поделился в своем микроблоге в Инстаграм роликом с красоткой, как две капли похожей на Дорофееву (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Девушка в ролике действительно напоминает экс-солистку "Время и Стекло", притом не только лицом, но манерами и даже татуировками.

Позднее стало известно, что двойник Дорофеевой публикует свои работы в соцсетях под ником Vika Meelis. Блогерша с удовольствием повторяет образы Нади.

Пользователи активно комментируют увиденное, не веря своим глазам - ведь девушек реально с трудом можно отличить. Люди предлагают заменить "старенькую" Дорофееву на новую. Учитывая, что сама Надя после объявления о распаде группы в марте этого года, высказывалась за то, чтобы не разрушать до конца бренд - а просто произвести замену.

В интервью YouTube-шоу 2POPODCAST артистка попросила Потапа подумать над этой идеей, заявив, что с продюсерской точки зрения, было бы очень глупо закрывать популярный коллектив.

"Беда, если песни группы "Время и Стекло" умрут вместе с уходом Нади и Позитива. Потому что их так любят все! И, мне кажется, с продюсерской точки зрения, было бы очень глупо закрыть группу. Было бы классно, если бы ее продлили. Если придут новые ребята, наша задача - помочь аудитории их воспринимать", - заявляла Дорофеева.

"Новая солистка Время и Стекло"; "Обалдеть!! Очень похожи 😍"; "Я и не поняла с первого раза что это не Дорофеева😂😻"; "Жесть))) похожа как!!)))"; "Ещё Позитива найти и будет новый дует "время и стекло"))))"; "Мой мозг сломался, я ничего не понимаю"; "Ее можно брать Надиным дублером и играть концерты в 2 городах одновременно😂"; "сестру близняшку столько времени скрывала ? 😂😂"; "Теперь на концертах будет проще 😄", "Я знаю эту мадам, она все время Наде пытается подражать. Татухи похожие сделала, губы наколола, ракурсы специально подбирает 😏 уже даже раздражает это", - отреагировали пользователи в комментаиях.

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