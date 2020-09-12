Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про дзвінок

На фото красуня була в срібному топі і джинсах. Кайлі залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильним макіяжем. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи пишні груди в величезному декольте. Також на фото можна оцінити і плоский животик красуні. Дженнер на другому фото вже просто стояла, показуючи себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти дзвониш?",- написала Кайлі.

Фанати поставили понад 10 мільйонів лайків і написали коментарі під фото:

"Омг", "Hot", "Приголомшлива", "це прекрасно", "приголомшливо, як завжди". "виглядає приголомшливо", " уявити?? бути цією ?? потужна"," Bebesita", "Королева"," у мене немає слів"," на секунду я подумав, що це ти", " чи варто бути в музеї Орсе?", "Як ти хочеш позувати багатою людиною, він хороший і хороший, так".

Повідомлялося, що відома модель Кайлі Дженнер показала себе на радість фанатів.

На фото Кайлі сиділа на передньому сидінні автомобіля. Дженнер була в кросівках, штанях, топі і капелюшку. Образ модель доповнила рожевою сумочкою і годинником на руці. У красуні топ був досить вузьким, тому обтягнув "персики", які так і випирали.

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