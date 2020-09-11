Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач приголомшив раптовою появою біля пологового будинку

Як передає Politeka.net, відповідне фото з'явилося на сторінці проекту "Світське життя" в Instagram.

Справа в тому, що актриса проектів «Квартал 95» Анна Саліванчук народила другу дитину і колеги прийшли її привітати.

На фото також засвітилася актриса Ірина Сопонару.

При цьому дуже бурхливо в мережі відреагували саме на Юрія Ткача.

"Малишка Ткач така кумедна», «Ткачам терміново потрібен річний абонемент в спорт зал", "Сімейство Ткачів такі схожі між собою. Немов брат і сестра», - пишуть в комментріях.

Також У мережі долучилися до привітань молодої матері. Їй і новонародженому бажають міцного здоров'я.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповіла, що її п'ятирічний син Гліб незважаючи на свій стільки юний вік, повівся дуже по-дорослому. Малюк намагався навіть прочитати йому казку настільки, наскільки він це вміє зробити.

Як зізналася артистка, що це був один з найбільш зворушливих моментів в її житті.

"Чесно, немає нічого чарівніше, ніж спостерігати як старший приносить йому свої іграшки, цілує йому ніжки і намагається прочитати казку, як вміє. А потім підходить до мене і каже, Мамо, братові потрібна твоя сися, а я поки почекаю. Ти його погодуй, а потім мене — це любов з першого погляду", - поділилася зірка.

Нагадавши, Юрій Ткач з "Квартал 95" розлютив пляжними розвагами.

Як повідомляла Politeka, почервонілий Ткач з "Квартал 95" похвалився красунею-донькою.

Також Politeka писала, що Ткач з виряченими очима з "Квартал 95" здивував схожістю з дружиною.