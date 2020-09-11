Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про проблему

На фото Гюль позує в костюмі - "невидимці", яким закрила все тіло, крім зони декольте і животика. Красуня доповнила образ бюстгальтером, який ледве вмістив пишну красу дівчини. Груди ледве містилися в наряд і дуже сильно випирали. Волосся Бахарі вирішила залишити розпущеним, а сама взялася руками за голову. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відчуваю себе такою благословенною і коханою всіма, хто зробив мій день народження особливим цього року. Цей тиждень був дуже неспокійним. Я переїхала в свою нову квартиру в день свого народження. Мої щирі вибачення, якщо я не встигаю відповісти на всі повідомлення. Любіть і цінуйте кожного, ангели", - написала Бахарі.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя дитинко", "дуже мила"," ви дуже цікаві і привабливі", " я люблю всіх вас, дівчинка! У тебе гарне вбрання, такий же красивий, як і ти!", "Красива жінка", "ось це так, тепер є жінка".

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала себе в незвичайному вигляді на радість фанатів.

На фото Бахарі здалася в синій сукні з великим декольте. Красуня не одягала білизну, тому можна легко оцінити пишні груди дівчини. Бахарі дивилася прямо в об'єктив камери, а образ доповнила сумочкою в руці.

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