Відома модель Памела Андерсон показала, як виглядає вранці

На фото красуня позувала в штанях, топіку і босоніжках на пристойній шпильці. Андерсон стояла перед дзеркалом у ванній кімнаті, показавшись в профіль. Волосся у Памели були розпущені. Зірка взялася за штани і втягнула животик, показуючи ідеальні вигини, що так і хочеться написати: "неперевершена, просто ідеал". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добрий ранок. До зустрічі в понеділок, об 11.20 за тихоокеанським стандартним часом. Я щосили намагаюся приходити вчасно", - написала Андерсон.

Фанати поставили 27 тисяч лайків і написали пару коментарів: "фотографія хлопця", "Круто".

Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному образі на радість фанатів.

На фото Памела показала себе в мереживній білизні, а спереду тримала щось схоже на подушку. Волосся у Андерсон були розпущені, а сама зірка сиділа перед об'єктивом камери і дивилася в неї.

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Найбажаніша модель 90-х постала на кадрі в білій сукні, яка кокетливо підняла і засвітила мереживну білизну. Даний знімок був зроблений в кращі роки Андерсон, коли вона була в самому соку, а спокусливі ніжки зводили з розуму чоловіків по всьому світу.

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