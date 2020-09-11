Суддя шоу " Танці з зірками» Катерина Кухар поплатилася за занижені бали учасникам проекту

Так, на сторінці шоу в Instagram під новим постом присвяченому примі-балерині українці не стрималися і висловили все, що про неї думають, повідомляє Politeka.net.

На знімку Кухар позує світлій сукні з глибоким декольте. Учасників проекту попросили оцінити наряд балерини.

Однак українці оцінили не тільки вбрання.

"Що та сукня, коли Катерина відверто занижує оцінки учасникам?🙄 😒 😒 люди тільки вчаться її арабескам і сісонам, яким вона присвятила все життя 🙏 🏼 🤞 🏼 більше мотивації і добрих слів чекаємо від неї, тоді заслужить «10» не тільки за сукню», «1 за сукню і ганьба за погану оцінку парі Тачинця і Цибульської», - різко відреагували в мережі.

Раніше Кухар похвалилася видом у вельми нестандартному вбранні. На ній яскраво-рожеве плаття з оригінальним вирізом на грудях до самого живота. Його асиметрична спідниця спереду коротше, ніж ззаду, що дозволяє красуні продемонструвати ще й свої стрункі ніжки. Крім того, на фото помітно, що Кухар не стала надягати під наряд з такими вирізами ліфчик.

Нагадавши, розкута Кухар з "Танців з зірками" спустила халат і побешкетувала прямо в гримерці.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" віддалася любовним утіхам з чоловіком прямо у воді.

Також Politeka писала, що роздягнена Кухар з " Танців з зірками» вбила наповал образом гарячої відьми.