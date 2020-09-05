Украинская прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар побаловалась в гримерке с молодым красавцем

Как передает Politeka.net, в сториз на своей странице в соцсети "Инстаграм" танцовщица опубликовала короткие ролики, в которых обратилась к телеведущей Лесе Никитюк из гримерки.

"Ну что, Лесечка, что ты там вчера говорила про своего юного парня? Сегодня то он мой. Кусай себе локти, если достанешь", - кокетливо заявила Екатерина Кухар под смех стилиста, который примостился сзади и поддершал ее шутку.

Стоит отметить, что балерина оказалась перед молодым человеком в весьма пикантном виде: из одежды на ней виден только халат, который красотка еще и приспустила на плечи. Судя по кадрам, под низом у судьи нет бюстгальтера. Кроме того, Екатерина Кухар сидела с мокрыми волосами, вероятно, только готовилась делать прическу.

Танцовщица уже не первый раз демонстрирует поклонникам пикантные кадры из закулисья проекта. Ранее она показала образ, который подготовила для церемонии награждения. Екатерина Кухар нарядилась в красное платье с пышными оборками на рукавах и коротким подолом. Такой фасон сделал акцент на стройных ногах танцовщицы, образ красотки дополнили черные туфельки.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" предалась любовным утехам с мужем прямо в воде.

Как сообщала Politeka, раздетая Кухар из «Танців з зірками» сразила наповал образом горячей ведьмы.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" без стыда задрала платье и ошеломила пикантным видом.