Украинская прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар побаловалась в гримерке с молодым красавцем
Как передает Politeka.net, в сториз на своей странице в соцсети "Инстаграм" танцовщица опубликовала короткие ролики, в которых обратилась к телеведущей Лесе Никитюк из гримерки.
"Ну что, Лесечка, что ты там вчера говорила про своего юного парня? Сегодня то он мой. Кусай себе локти, если достанешь", - кокетливо заявила Екатерина Кухар под смех стилиста, который примостился сзади и поддершал ее шутку.
Стоит отметить, что балерина оказалась перед молодым человеком в весьма пикантном виде: из одежды на ней виден только халат, который красотка еще и приспустила на плечи. Судя по кадрам, под низом у судьи нет бюстгальтера. Кроме того, Екатерина Кухар сидела с мокрыми волосами, вероятно, только готовилась делать прическу.
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Танцовщица уже не первый раз демонстрирует поклонникам пикантные кадры из закулисья проекта. Ранее она показала образ, который подготовила для церемонии награждения. Екатерина Кухар нарядилась в красное платье с пышными оборками на рукавах и коротким подолом. Такой фасон сделал акцент на стройных ногах танцовщицы, образ красотки дополнили черные туфельки.
Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" предалась любовным утехам с мужем прямо в воде.
Как сообщала Politeka, раздетая Кухар из «Танців з зірками» сразила наповал образом горячей ведьмы.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" без стыда задрала платье и ошеломила пикантным видом.