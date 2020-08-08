Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда «Танців з зірками», показала себя и своего супруга на отдыхе

На кадрах красотка была в воде в одном купальнике. Рядом можно увидеть мужа Екатерины - Александра. Мужчина держал жену на руках, пока та кружилась под музыку. Ролик вышел очень интересным и семейным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Идеальным выходным быть!

Поэтому, всем желаю отпустить работу, детей к бабушке и насладиться тем, что вы можете себе позволить: провести их так, как хочется именно вам!

Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется....))", - написала Екатерина.

Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Купил бутылку самого вкусного вина, оказалось самым невкусным. Короче, выходные пропали", "Чистая гармония", "Танцы в воде, браво", "Как ангел", "Можно смотреть на это вечно! Вы супер!", "А где отдыхаете?Так красиво и вы красивые))", "Любовь в чистом виде!".

Сообщалось, что украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар примерила образ развратной ведьмы.

Лето в самом разгаре, и каждый борется с жарой, как может. Екатерина Кухар, например, порезвилась у себя во дворе в весьма откровенном образе. Она нарядилась в миниатюрный купальник черного цвета и забралась верхом на метлу. Волосы красотка собрала на затылке.

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