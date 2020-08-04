Украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар примерила образ развратной ведьмы

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала соблазнительные кадры на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Лето в самом разгаре, и каждый борется с жарой, как может. Екатерина Кухар, например, порезвилась у себя во дворе в весьма откровенном образе. Она нарядилась в миниатюрный купальник черного цвета и забралась верхом на метлу. Волосы красотка собрала на затылке.

Екатерина Кухар показала несколько пикантных движений, имитируя полет на метле. Так во время взмахов ногой она продемонстрировала свои упругие ягодицы, которые купальник практически не скрывает. На другом фрагменте ролика танцовщица поместила ручку метлы между ног и согнула одну ногу в колене.

К сожалению, пользователи не смогли отреагировать на дерзкую выходку Екатерины Кухар, потому что она разместила видео в сториз.

Ранее знаменитость сделала в черно-белый снимок, а в хештеге подписала womensupportingwomen. Это название популярного флешмоба, в рамках которого женщины поддерживают друг друга. На фото Екатерина Кухар позирует в платье с откровенным декольте, она делает изящный жест и касается своего лица.

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