Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала в прозорій чорній білизні, яка практично не прикривала пишні груди Кассандри. Зірка сиділа впівоберта до камери і дивилася в об'єктив, роблячи фото максимально спекотним. Модель не соромилася показати свої принади, тільки прикрила нижню пікантне місце. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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"Ми публікуємо тут свої слова, кращі коментарі отримують відповіді і, можливо, значок", - написала Кассандра під фото.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау, ти така шикарна, така сексуальна"," фантастичне тіло, красиві вигини і такі милі"," Чорний тобі подобається"," Вау чудово виглядає"," CJ, ти як завжди карколомно виглядаєш"," Господи"," Свята Богородиця"," чудова, як зазвичай", " дуже-дуже Гаряча поза і красива фігура, мила, дійсно, дуже, дуже гаряча в чорному ... мені подобається ця поза, а ти ...".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала, як розважається і розповіла про проблему.

На кадрах зірка позувала в салатовому бікіні і на роликах з чотирма коліщатками. Образ Кассандра доповнила стильним капелюшком і окулярами. Модель кружляла перед камерою, демонструючи свої достоїнства під музику. 

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" в міні-бікіні сміливо розсунула ніжки біля басейну

А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" ледь втримала сяючий бюст в мікро-бікіні

Також Politeka повідомляла, Кассандра Сьенега з "Playboy" в міні-трусиках спокусливо зварила каву