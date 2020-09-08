Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала совершенные формы в одном белье

Звезда чуть ли не каждый день соблазняет своих подписчиков новыми фото в горячих образах, передает Politeka.net.

Так, модель продемонстрировала фигуру в обтягивающем боди с кружевом посередине. Розовая ткань белья подчеркнула все изгибы знаменитости, а декольте - придавало еще большей откровенности.

Упругая и большая грудь едва ли не выскакивала из боди. Кассандра приспустила резиновые бретельки, чем взбудоражила фантазии своих поклонников.

Сквозь прозрачное кружево посередине проглядывался упругий животик звезды, а вырезы по бокам оголили идеальные бедра красотки.

Звезда позировала на диване, приподнимая волосы. Макияж с блеском для губ подчеркнул идеальную внешность брюнетки, а крупные серьги стали отличным дополнением к образу.

За четыре часа пост собрал более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что знаменитость для них - девушка мечты и они видят ее в своих снах.

Напомним, Кассандра Сьенега надела красный лифчик, держащийся на тончайших бретельках, большую грудь едва ли скрывали тонкие треугольники кружев.

Бюст смотрелся очень соблазнительно и благодаря полосочкам, обвившим его сверху. Талию подчеркнул поясок, предназначенный для чулков.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега натянула на большую грудь крохотный лифчик с лоскутками ткани, напоминающими звездочки.

Маленький лифчик сидел на груди, немного прижав ее. При этом видно, как прелестям тесно и они немного вывалились из-под "звездочек".

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