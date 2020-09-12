Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, не змогла приховати пружні форми в занадто короткій маєчці

Дівчина приміряла новий трендовий одяг в спортивному стилі, чим шокувала фанатів. Віддаючи перевагу класичним і сміливим вбранням, Гюль показує себе на публіці виключно в сукнях з блискітками і пікантними вирізами на грудях.

Тому фото, на якому дівчина лише в ультра-короткій маєчці і спортивних штанях дуже здивувало шанувальників. Свої довгі локони Бахарі залишила розпущеним, а щоб показати груди у всій красі, і зовсім задерла одну руку вгору. Сонячне фото на заході вразило користувачів Instagram.

"Що вони думають, коли ви говорите "інженер"⚒ 🙄,"- написала дотепно Гюль.

Ось як реагують фанати:

"Ось це формочки👍«," прекрасний образ«,» працюй дитинко, нагинайся«, » ти нереальна просто така красива😍«, " це дуже провокаційно .... ууууу Малятко на стилі😍 😍 😍", "гарне фото»," ніжна троянда для чудових і милих жінок, таких як Ви, ваша чудова і ваша солодка, як мед, дуже красива картинка🔥 🔥 🔥 😊", " хто так думає? Хто вони? 👀 ", "Золота Леді", "судячи з зовнішнього вигляду цієї публікації і вашої сторінки, очевидно, що ви підтримуєте форму і ведете здоровий спосіб життя«," що за Малятко!».

Раніше ми писали, що дівчина є амбассадором відомого бренду одягу, тому в її Instagram-профілі багато кадрів, на яких вона позує в самих різних сукнях. Бахарі подобається вражати пікантними образами з акцентом на пишні груди.

Ефектна і примітна зовнішність зробила Гюль популярною за досить короткий термін і тепер, щоб підтримати увагу фанатів, дівчина намагається постійно оновлювати свій профіль. Новий кадр, на якому Бахарі позувала в тісній рожевій сукні з блискітками і яскравому макіяжем на обличчі. Довгі локони модель вирішила розпустити. При цьому фанатам образ ляльки Барбі дуже сподобався:

"Не змушуй мене ставати дикою", - написала Бахарі.

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