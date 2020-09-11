Відома українська співачка Злата Огневич порадувала шанувальників яскравими фото з красунею-сестрою

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася знімками на своїй сторінці в Instagram.

"Ранкові пробіжки допомагають мені сконцентруватися і подумати – як пройде мій день. 💪 🏃 ♀ ️ Так було завжди, але тільки не сьогодні. 😅 🤣 Цього ранку я, нарешті, витягла сестричку на пробіжку і було не до концентрації. 🤦 ♀ ️ Ми ділилися порадами, підтримували один одного, згадували дитинство, сміялися і пробігли 5 км", - поділилася співачка.

На фото Злата Огневич відображена в топі, спортивних штанях і кросівках. Її сестра для пробіжки обрала чорні шорти і футболку, а також білі кросівки.

Фоловери артистки не залишили нові фото без компліментів.

"Симпатяги", " Виявляється Юля... Високий.. Так ось хто в дитинстві..їв добре..",» Шикардос«,» Сестрички красуні як же ви схожі«,» Злата ❤ ️ ❤ ️ 👍 👍 👍 ти красуня", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповідала, що з рідною сестрою Юлією у неї були непрості стосунки в дитинстві. Дівчатка часто навіть билися. Але з роками вони стали кращими подругами.

Нагадавши, Злата Огневич посвітила грудьми в топі з мотузочок, прогулявшись по Києву: можна дивитися вічно.

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич в прозорій сукні без краплі збентеження розвалилася на сходинках:"як у казці".

Також Politeka писала, що Злата Огневич захопила ідеальним шпагатом, Волочковій сподобається: "яка ж ти...".