Модель Міла Кузнєцова похвалилася вражаючими формами
Володарка 13-го розміру грудей показала пікантне відео з відпочинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Модель розповіла про свій ідеальний День.
"Для мене ідеальний день це як сьогодні. Прокидаєшся о п'ятій ранку і йдеш зустрічати світанок на морі. І тоді такий день довгий. Взагалі просто кайф", - поділилася враженнями дівчина.
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Кузнєцова для відпочинку вибрала яскравий купальник з принтом квітучих кактусів.
Відзначимо, незважаючи на такий ранній підйом дівчина встигла зробити макіяж.
"Яка ж ви красива, ну просто шалена👍», - пишуть в коментарях моделі.
Зараз вона відпочиває в Єгипті.
Раніше Кузнєцова показала себе в смугастому купальнику, який візуально зробив бюст ще більше. Міла позувала перед парасолькою на пляжі, а образ доповнила стильними окулярами. Красуня без сорому демонструвала свою гордість, показавшись досить близько до камери.
"Розповім прикол) Червоне море багате на корали і риби. Вже як 4 день граю з однією рибкою, пірнаючи в окулярах біля буйка) так весело я за буйок, а вона мене відганяє і красива така)) ух... заходжу в магазин ввечері і дивлюся брошуру... риба-хірург", - написала Міла.
Нагадавши, Українка з 13-м розміром в купальнику похвалилася "бомбочками" на пляжі.
А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром підкорила величезним бюстом у сміливому бікіні.
Також Politeka повідомляла, що українка з 13-м розміром обтягнула бюст мотузочками, ефектний ракурс.