До чого ж хороша

Модель Міла Кузнєцова похвалилася вражаючими формами

Володарка 13-го розміру грудей показала пікантне відео з відпочинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Модель розповіла про свій ідеальний День.

"Для мене ідеальний день це як сьогодні. Прокидаєшся о п'ятій ранку і йдеш зустрічати світанок на морі. І тоді такий день довгий. Взагалі просто кайф", - поділилася враженнями дівчина.

Кузнєцова для відпочинку вибрала яскравий купальник з принтом квітучих кактусів.

Відзначимо, незважаючи на такий ранній підйом дівчина встигла зробити макіяж.

"Яка ж ви красива, ну просто шалена👍», - пишуть в коментарях моделі.

Зараз вона відпочиває в Єгипті.

Раніше Кузнєцова показала себе в смугастому купальнику, який візуально зробив бюст ще більше. Міла позувала перед парасолькою на пляжі, а образ доповнила стильними окулярами. Красуня без сорому демонструвала свою гордість, показавшись досить близько до камери.

"Розповім прикол) Червоне море багате на корали і риби. Вже як 4 день граю з однією рибкою, пірнаючи в окулярах біля буйка) так весело я за буйок, а вона мене відганяє і красива така)) ух... заходжу в магазин ввечері і дивлюся брошуру... риба-хірург", - написала Міла.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром в купальнику похвалилася "бомбочками" на пляжі.

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром підкорила величезним бюстом у сміливому бікіні.

Також Politeka повідомляла, що українка з 13-м розміром обтягнула бюст мотузочками, ефектний ракурс.