Просто слов нет!

Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвалилась формами в купальнике

Звезда практически ежедневно делится с подписчиками в Инстаграм яркими фото, сообщает Politeka.net. На одних из последних кадрах модель позировала в бассейне.

Красотка выбрала для отдыха купальник персикового цвета с пальмовым принтом.

Лифчик подчеркнул сочный 13-ый размер, при этом было видно, как формам тесно. Купальник сжал грудь, в результате та едва ли не вылазила из него.

Плавки держались на завязках и сидели на бедрах модели просто идеально.

В пупке Милы заметно колечко, что придает ее образу кокетливости.

"Любимый купальник💜 не представляете, заказала его за день до вылета...", - написала Кузнецова.

За 40 минут пост собрал более 1,5 тысячи лайков и много комментариев.

"Сегодня ты выглядишь так прекрасно", "Девушка-мечта", "Вы сейчас в Шарм-эль-Шейхе?", "Мила купальник очень красивый!!!🔥🔥🔥🔥🔥", "У тебя все купальники очень красивы🤗", "Люблю тебя", "Ты секс малышка", "Вау", - написали пользователи сети.

Напомним, Мила Кузнецова предстала в откровенном купальнике и без макияжа, оголив до невозможности роскошные изгибы.

«Ура! Моречко🙏🤗 как всегда не спала перед вылетом, прилетела уставшая и сразу в море, вода просто чай☕ Всё послеобеденное время провела купаясь в красном море)...", - написала звезда.

Ранее сообщалось, что Мила Кузнецова позировала в голубом платье с вышитыми национальными узорами, которое выполнено в стиле украинской сорочки. Мила Кузнецова сделала селфи, крупным планом запечатлев сверху декольте и свой колоссальный бюст.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста в леопарде ошеломила перевоплощением.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером показала бюст в вышиванке с гигантским декольте: «Тотальная красота».

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди упаковала свою красоту в декольте с оборками: "Бесценное сокровище".