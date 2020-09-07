Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвалилась формами в купальнике
Звезда практически ежедневно делится с подписчиками в Инстаграм яркими фото, сообщает Politeka.net. На одних из последних кадрах модель позировала в бассейне.
Красотка выбрала для отдыха купальник персикового цвета с пальмовым принтом.
Лифчик подчеркнул сочный 13-ый размер, при этом было видно, как формам тесно. Купальник сжал грудь, в результате та едва ли не вылазила из него.
Плавки держались на завязках и сидели на бедрах модели просто идеально.
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В пупке Милы заметно колечко, что придает ее образу кокетливости.
"Любимый купальник💜 не представляете, заказала его за день до вылета...", - написала Кузнецова.
За 40 минут пост собрал более 1,5 тысячи лайков и много комментариев.
"Сегодня ты выглядишь так прекрасно", "Девушка-мечта", "Вы сейчас в Шарм-эль-Шейхе?", "Мила купальник очень красивый!!!🔥🔥🔥🔥🔥", "У тебя все купальники очень красивы🤗", "Люблю тебя", "Ты секс малышка", "Вау", - написали пользователи сети.
Напомним, Мила Кузнецова предстала в откровенном купальнике и без макияжа, оголив до невозможности роскошные изгибы.
«Ура! Моречко🙏🤗 как всегда не спала перед вылетом, прилетела уставшая и сразу в море, вода просто чай☕ Всё послеобеденное время провела купаясь в красном море)...", - написала звезда.
Ранее сообщалось, что Мила Кузнецова позировала в голубом платье с вышитыми национальными узорами, которое выполнено в стиле украинской сорочки. Мила Кузнецова сделала селфи, крупным планом запечатлев сверху декольте и свой колоссальный бюст.
Напомним, украинка с 13-м размером бюста в леопарде ошеломила перевоплощением.
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером показала бюст в вышиванке с гигантским декольте: «Тотальная красота».
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди упаковала свою красоту в декольте с оборками: "Бесценное сокровище".