Алла Пугачова розповіла про моторошну історію, яка з нею сталася

Одкровенням Примадонна поділилася в шоу Максима Галкіна "Музикаліті".

Так, під час концерту до Пугачової підійшов чоловік, щоб подарувати квіти. Наблизившись, він дістав ножа і заявив, що чекатиме Примадонну в обумовленому місці після виступу. Пугачова зізналася, що погодилася на запрошення, щоб не злити шанувальника, однак, зрозуміло, нікуди не пішла.

"Підійшов до мене один, як би з квітами. А насправді, показує ніж і каже: "чекаю тебе там-ТО і там-то". Я йому кажу:" Ну, звичайно ж, я прийду"", — поділилася моторошною історією Примадонна.

"Ось так ми з нею і познайомилися", - пожартував чоловік артистки Максим Галкін.

Нагадаємо також, коли Пугачова була одружена з Олександром Стефановичем, вона мало не стала жертвою серійного маніяка, який був схиблений на її особистості. Він убив чотирьох людей, коли не зміг домогтися зустрічі з артисткою.

"Він сів у потяг до Харкова, вбив двох провідниць і двох жінок і трупи викинув у вікно. Згодом виявилося, що він убив ще пару людей раніше. У нього в записнику була Алла. Він був на неї заточений. Збирав її якісь її листівки. І в силу того, що у нього не стався з нею безпосередній контакт, він висловив цю агресію на цих жінках, він їх убив», — розповідав Стефанович.

Нагадавши, Алла Пугачова з відвертим декольте довела до мурашок: "так красиво ніжки показала!"

Як повідомляла Politeka, руду Аллу Пугачову з бантом на голові розпекли за безглуздий вигляд: "чи то Суок, чи то Мальвіна"

Також Politeka писала, що Галкін увігнав у фарбу Пугачову, запропонувавши їй роботу "через ліжко": "Алла любить молодих і..."