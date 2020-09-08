Раритетное видео легендарной исполнительницы Аллы Пугачевой взбудоражило поклонников

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на ролик, размещенный одим из фан-клубов Примадонны в Инстаграм.

Одна из самых известных представительниц советской и российской эстрады Алла Пугачева частенько становится объектом обсуждения в соцсетях. Многие фотографии и видео, посвящённые певице, появляются на ее многочисленных фан-страницах.

На этот раз в группе разместили видеокадры с одного из выступлений Примадонны. Пугачева исполняет полюбившуюся многим композицию "Ах лето".

На исполнительнице легкое летнее платье синего цвета с разрезами, что позволяет зрителям по достоинству оценить ее стройные ножки, декольте Аллы тоже достаточно глубоко, фанаты по достоинству оценили ее высокую грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачёва|Максим Галкин (@alla_pugacheva_one_love) 3 Сен 2020 в 9:21 PDT

"Никто лучше не споет! Только Алла! Аж мурашки по коже!! Голос божественный, такой единственный!!! Вы очень сильная, мудрая... по жизни!! Вам тяжело, но вы - ЦЕНТР вашеб большой семьи!!! Здоровья вам!! 💐 Прекрасная и любимая! Так красиво ножки показала, красавица !!! Ее талант пока не победим ни одной певицей нашей эстрады ❤️😍👏🔥Эта песня на все времена. Браво❤️ 👍👍👍👏👏👏👏", – пишут поклонники.

Politeka сообщала о том, что всплыли новые слухи о разводе звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Их спровоцировали российские артисты Филипп Киркоров и Николай Басков во время эфира программы "Ты не поверишь!". В частности, Киркоров неоднозначно высказался об отношениях Пугачевой с Галкиным.

"Мне как-то неприлично комментировать, что происходит в этой прекрасной семье. Я на это не имею никакого права и основания. Я могу только по Instagram смотреть, как выглядят их прекрасные дети, прекрасная семья. У них сады. Цветет все. Алла Борисовна в прекрасной форме. Я очень за них радуюсь", – прокомментировал певец.

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