Фанаты раскритиковали одну из фотографий Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой

Об этом пишет Politeka ссылаясь на сообщение в одной из фан-групп певицы.

Так, на фото, Пугачева с грустным лицом сидит перед камерой, руки исполнительница сложила перед собой. На звезде – черное платье с блестками, на голове – широкий черный бант.

Довершает образ Аллы колье и перстни.

"Люди иногда считают меня высокомерной, не понимают, что все это — от застенчивости. У меня были периоды, когда я совсем себя не любила. Потом поняла: когда ты себя любишь, тогда и тебя любят. Я вообще заряжаюсь от любви — к себе, к мужчинам, к Кристине, к внукам, к зрителям", – цитирует паблик Примадонну.

Фанатм пришлось не по вкусу это фото певицы, в комментариях они критикуют Аллу за вульгарный, по их мнению, внешний вид.

"Это чувствуется, что вы стеснительная и доверчивая, поэтому вас и любит Господь. Люди разные нужны и вы позволяете им находиться рядом, но Максим ваш ангел хранитель, видно на сколько он вами восхищен. Но, вот бантик на голове это лишнее Толи Суок..толи Мальвина.. Вы мудрая женщина. А люди же не знают, и не должны знать, что на самом деле происходит в душе. Мне очень близки ваши слова. Здоровья вам. ❤️❤️❤️❤️❤️ Застенчивая?????? ну это просто🤣🤣🤣🤣,помню когда она приехала на гастроли в национальную республику показывала неприличные жесты, это один момент из тысячи, не знаю кто это пишет,но ВЫ или ее не знаете или просто бла,бла, бла А как она хамло людям,как УНИЖАЛА конкурсантов, ужас просто А бантик зачем??? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂", – пишут люди.

Politeka писала о том, что российский комик Максим Галкин порадовал поклонников ярким снимком со своей женой Аллой Пугачевой. Свежее фото появилось у Галкина в Инстаграм. Комик сделал селфи, засняв себя и Пугачеву. Стоит отметить, что примадонна на фото выглядела очень молодо, на ее лице не было ни одной морщинки. Парочка позировала на камеру и улыбалась. А Пугачева на одном из фото показала язык.

«Не дождётесь, сплетники 😜», - подписал фото Галкин, тем самым давая ответ на слухи о возможном разводе пары.

За час их совместное фото собрало почти 200 тысяч лайков. В комментариях им оставили массу комплиментов.

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