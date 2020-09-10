71-летняя певица Алла Пугачева зажгла в соблазнительном наряде

Соответствующее видео появилось в Инстаграм на фан-странице, посвященной Примадонне. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На ролике певица запечатлена в своем излюбленном total black look с акцентом на стройные ноги. Пугачева нарядилась в черный удлиненный пиджак и мини-шорты, которые обнажили ее стройные ноги, облаченные в черные колготы и туфли с каблуком. Примадонна дополнила свой образ крупным аксессуаром и стильной прической с распущенными длинными волосами.

В Сети активно комментируют видео.

«И улыбочка классная! Человек с большой буквы! Профессионал своего дела! Рукой взмахнула, ногу отвела, все классно!», «Артроз прогрессирующий», «Танцует и выглядит как Гурченко в свои 70», «Красотка, добрая, позитивная, молодец 🔥❤», «Года...как не...Хочется быть хотя бы помоложе...Но через себя никто не перепрыгнул...», «Браво АБ!», «Счастливая женщина умеет веселиться! Браво!», - пишут в комментариях.

Напомним, Алла Пугачева с откровенным декольте довела до мурашек: "Так красиво ножки показала!"

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