Известный российский шоумен комик Максим Галкин решил задействовать в одном из своих проектов свою жену Аллу Пугачеву

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео, размещенное в Intagram знаменитости.

"#МУЗЫКАЛИТИ возвращается легендарным выпуском! Я взял жену на работу, чтобы вместе послушать самые классные треки в компании отличного парня! @alla_orfey и @bastaakanoggano смеются, спорят, подпевают, вспоминают байки - все это по ссылке в сторис! Это Музыкалити - смотрите, что слушаете!", – сказано в описании к видео.

В коротком ролике шоумен рассказал о своих творческих планах.

"В прошлых выпусках вы много писали, что у нас все плохо, треки проплаченные, гости проплаченные, нет новых лиц... Отвествтенно заявляю: всё так и есть. Слева от меня человек, который попал на это шоу по знакомству, и справа – человек, попавший на это шоу через постель", – заявил Галкин, указав при этом рукой на Аллу Пугачеву.

Комик добавил при этом, что Алла любит молодых и перспективных, поэтому он ничем не рискует, намекая, что он является именно таким.

Politeka писала, что муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поразил неожиданным видео после слухов о разводе. Свежее видео шоумен опубликовал на своей странице в Инстаграм.

"Вот сидим с царевной лягушкой, смотрим на кувшинки. Такой понедельник", - сказал грустный Галкин и вздохнул.

Видео он снимал в своем замке в деревне Грязь. Подписчикам Галкин показал ту самую царевну – садовую скульптуру-лягушку и небольшой пруд с цветущими кувшинками.

Российский комик Максим Галкин порадовал поклонников ярким снимком со своей женой Аллой Пугачевой. Свежее фото появилось у Галкина в Инстаграм. Комик сделал селфи, засняв себя и Пугачеву. Стоит отметить, что примадонна на фото выглядела очень молодо, на ее лице не было ни одной морщинки. Парочка позировала на камеру и улыбалась. А Пугачева на одном из фото показала язык.

«Не дождётесь, сплетники 😜», - подписал фото Галкин, тем самым давая ответ на слухи о возможном разводе пары.

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