Алла Пугачева рассказала о жуткой истории, которая с ней произошла

Откровением Примадонна поделилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Так, во время концерта к Пугачевой подошел мужчина, чтобы подарить цветы. Приблизившись, он достал нож и заявил, что будет ждать Примадонну в условленном месте после выступления. Пугачева призналась, что согласилась на приглашение, чтобы не злить поклонника, однако, разумеется, никуда не пошла.

«Подошел ко мне один, как бы с цветами. А на самом деле, показывает нож и говорит: ″Жду тебя там-то и там-то″. Я ему говорю: ″Ну, конечно же, я приду″», — поделилась жуткой историей Примадонна.

«Вот так мы с ней и познакомились», — пошутил муж артистки Максим Галкин.

Напомним также, когда Пугачева была замужем за Александром Стефановичем, она чуть не стала жертвой серийного маньяка, который был помешан на ее личности. Он убил четырех человек, когда не смог добиться встречи с артисткой.

«Он сел в поезд в Харьков, убил двух проводниц и двух женщин и трупы выбросил в окно. Впоследствии оказалось, что он убил еще пару человек ранее. У него в записной книжке была Алла. Он был на нее заточен. Собирал ее какие-то ее открытки. И в силу того, что у него не произошел с ней непосредственный контакт, он выразил эту агрессию на этих женщинах, он их убил», — рассказывал Стефанович.

Напомним, Алла Пугачева с откровенным декольте довела до мурашек: "Так красиво ножки показала!"

Как сообщала Politeka, рыжую Аллу Пугачеву с бантом на голове распекли за дурацкий вид: "То ли Суок, то ли Мальвина"

Также Politeka писала, что Галкин вогнал в краску Пугачеву, предложив ей работу "через постель": "Алла любит молодых и..."