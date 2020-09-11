Наташа Корольова відреагувала на скандал, який стався у неї з Тарзаном
Принаймні саме так можна розцінювати її новий пост в «Instagram», який повився після неприємної історії.
"Сила любові може пройти будь-які випробування!!!",- написала артистка.
Может грустно, может нервы, может быть ни те слова,
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И возможно, и наверно я не прав, а ты права.
А на ладони, как на картине из сотни звездочек и линий
И одна из них моя судьба.
Ты со мной и значит будет всё у нас the best,
Просто интересен людям вечно белый Эверест.
И чем выше, тем забавней кто ведомый, а кто главный,
Согласись ведь в этом что то есть.
Ведь в этом что то есть.
Точь-в-точь, день и ночь небо, звезды, солнце, дождь
Точь-в-точь, ты и я нужны друг другу, да.
Точь-в-точь, день и ночь небо, звезды, солнце, дождь
Точь-в-точь, ты и я нужны друг другу, да
Нагадаємо, напередодні російський Телеграм-канал 112 повідомив, що Королева повернулася після відпочинку на півдні і виявила пропажу своїх коштовностей. Зазначалося, зірка " натиснула на чоловіка, і той зізнався».
Згідно з повідомленням, все сталося після того як «головний стриптизер країни розважався з двома молоденькими мадемуазельками». В результаті цих розваг з квартири пропали коштовності на 5 мільйонів рублів і гроші в розмірі 3 тисячі євро.
Артисти подали заяву в поліцію. Пропажу підтверджують джерела в правоохоронних органах.
Нагадавши, заборонена в Україні Наташа Корольова поскаржилася на бруд у Києві: "все якось запущено...".
Як повідомляла Politeka, епатажна Королева зробила гучне зізнання, як ставиться до подружніх зрад.
Також Politeka писала, що Тарзан з червоними очима терміново звернувся до людей, мережа кипить: "ви що плачете?».