Наташа Корольова відреагувала на скандал, який стався у неї з Тарзаном

Принаймні саме так можна розцінювати її новий пост в «Instagram», який повився після неприємної історії.

"Сила любові може пройти будь-які випробування!!!",- написала артистка.

Может грустно, может нервы, может быть ни те слова,

И возможно, и наверно я не прав, а ты права.

А на ладони, как на картине из сотни звездочек и линий

И одна из них моя судьба.

Ты со мной и значит будет всё у нас the best,

Просто интересен людям вечно белый Эверест.

И чем выше, тем забавней кто ведомый, а кто главный,

Согласись ведь в этом что то есть.

Ведь в этом что то есть.

Точь-в-точь, день и ночь небо, звезды, солнце, дождь

Точь-в-точь, ты и я нужны друг другу, да.

Точь-в-точь, день и ночь небо, звезды, солнце, дождь

Точь-в-точь, ты и я нужны друг другу, да

Нагадаємо, напередодні російський Телеграм-канал 112 повідомив, що Королева повернулася після відпочинку на півдні і виявила пропажу своїх коштовностей. Зазначалося, зірка " натиснула на чоловіка, і той зізнався».

Згідно з повідомленням, все сталося після того як «головний стриптизер країни розважався з двома молоденькими мадемуазельками». В результаті цих розваг з квартири пропали коштовності на 5 мільйонів рублів і гроші в розмірі 3 тисячі євро.

Артисти подали заяву в поліцію. Пропажу підтверджують джерела в правоохоронних органах.

Нагадавши, заборонена в Україні Наташа Корольова поскаржилася на бруд у Києві: "все якось запущено...".

Як повідомляла Politeka, епатажна Королева зробила гучне зізнання, як ставиться до подружніх зрад.

Також Politeka писала, що Тарзан з червоними очима терміново звернувся до людей, мережа кипить: "ви що плачете?».