Наташа Королева отреагировала на скандал, который произошел у нее с Тарзаном
По крайней мере именно так можно расценивать ее новый пост в «Инстаграм», который повился после неприятной истории.
«Сила любви может пройти любые испытания!!!», - написала артистка.
Королева опубликовала видео, на котором они с Тарзаном поют ее песню:
Может грустно, может нервы, может быть ни те слова,
Тарифы на газ резко изменятся, осталось меньше недели: "С 15 сентября..."
Алина Гросу без лифчика устроила солнечные ванны у всех на виду: "Боженька внешностью наградил"
"С голодухи подпухла": Кристина Орбакайте сильно удивила изменениями во внешности
Ольгу Бузову унизили при всех, Бородина из "Дом-2" отыгралась: "Мурик..."
И возможно, и наверно я не прав, а ты права.
А на ладони, как на картине из сотни звездочек и линий
И одна из них моя судьба.
Ты со мной и значит будет всё у нас the best,
Просто интересен людям вечно белый Эверест.
И чем выше, тем забавней кто ведомый, а кто главный,
Согласись ведь в этом что то есть.
Ведь в этом что то есть.
Точь-в-точь, день и ночь небо, звезды, солнце, дождь
Точь-в-точь, ты и я нужны друг другу, да.
Точь-в-точь, день и ночь небо, звезды, солнце, дождь
Точь-в-точь, ты и я нужны друг другу, да
Напомним, накануне российский Телеграм-канал 112 сообщил, что Королева вернулась после отдыха на юге и обнаружила пропажу своих драгоценностей. Отмечалось, звезда «надавила на мужа, и тот признался».
Согласно сообщению, все случилось после того как «главный стриптизёр страны развлекался с двумя молоденькими мадемуазельками». В результате этих развлечений из квартиры пропали драгоценности на 5 миллионов рублей и деньги в размере 3 тысячи евро.
Артисты подали заявление в полицию. Пропажу подтверждают источники в правоохранительных органах.
Напомним, запрещенная в Украине Наташа Королева пожаловалась на грязь в Киеве: "Все как-то запущено...".
Как сообщала Politeka, эпатажная Королева сделала громкое признание, как относится к супружеским изменам.
Также Politeka писала, что Тарзан с красными глазами срочно обратился к людям, сеть кипит: «Вы что плачете?».