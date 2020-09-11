Наташа Королева отреагировала на скандал, который произошел у нее с Тарзаном

По крайней мере именно так можно расценивать ее новый пост в «Инстаграм», который повился после неприятной истории.

«Сила любви может пройти любые испытания!!!», - написала артистка.

Королева опубликовала видео, на котором они с Тарзаном поют ее песню:

Может грустно, может нервы, может быть ни те слова,

И возможно, и наверно я не прав, а ты права.

А на ладони, как на картине из сотни звездочек и линий

И одна из них моя судьба.

Ты со мной и значит будет всё у нас the best,

Просто интересен людям вечно белый Эверест.

И чем выше, тем забавней кто ведомый, а кто главный,

Согласись ведь в этом что то есть.

Ведь в этом что то есть.

Точь-в-точь, день и ночь небо, звезды, солнце, дождь

Точь-в-точь, ты и я нужны друг другу, да.

Точь-в-точь, день и ночь небо, звезды, солнце, дождь

Точь-в-точь, ты и я нужны друг другу, да

Напомним, накануне российский Телеграм-канал 112 сообщил, что Королева вернулась после отдыха на юге и обнаружила пропажу своих драгоценностей. Отмечалось, звезда «надавила на мужа, и тот признался».

Согласно сообщению, все случилось после того как «главный стриптизёр страны развлекался с двумя молоденькими мадемуазельками». В результате этих развлечений из квартиры пропали драгоценности на 5 миллионов рублей и деньги в размере 3 тысячи евро.

Артисты подали заявление в полицию. Пропажу подтверждают источники в правоохранительных органах.

Напомним, запрещенная в Украине Наташа Королева пожаловалась на грязь в Киеве: "Все как-то запущено...".

Как сообщала Politeka, эпатажная Королева сделала громкое признание, как относится к супружеским изменам.

Также Politeka писала, что Тарзан с красными глазами срочно обратился к людям, сеть кипит: «Вы что плачете?».