На що ж житиме королівська сім'я

Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл залишилися без грошей

Принц Чарльз перестав надавати грошову допомогу синові і його дружині. Відомо, що раніше турботливий батько давав родині кошти на поточні витрати. Однак тепер все змінилося. Про це розповіли джерела журналу People.

Варто відзначити, що син королеви Єлизавети ІІ не давав грошей на охорону сина, адже Меган і Гаррі з самого початку взяли цю статтю витрат на себе.

Нагадаємо, що з 1 квітня цього року герцоги Сассекські перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї.

Зараз Меган і Гаррі разом з сином, Арчі, живуть в США. Сім'я купила розкішний будинок в Малібу. Особняк раніше належав зірці серіалу "Рятувальники Малібу" Девіду Червету.

Варто відзначити, що до знайомства з принцом статки Меган Маркл, яка працювала актрисою, оцінювалися в п'ять-сім мільйонів доларів, а Гаррі - від 25 до 40 мільйонів фунтів стерлінгів, отримані у спадок після смерті матері, принцеси Діани, і прабабусі, королеви-матері Єлизавети.

На цей час відомо, що Меган і Гаррі домовилися про зйомку фільмів і серіалів для "Netflix", а також заробляють на своїх публічних виступах, за кожен з яких можуть отримати до мільйона доларів.

Раніше ми писали, що Меган Маркл розповіла в інтерв'ю - її чоловік вважає себе прихильником фемінізму, і заявив про це відразу ж після їх знайомства.

При цьому Меган зазначила, що також є феміністкою, залишаючись при цьому жіночною.

Ведуча похвалила Гаррі за такі переконання, адже ця позиція дуже важлива і для Меган, і для Арчі.

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