Меган Маркл может "кусать локти" из-за прибавления в семье ее бывшего мужа

Об этом пишет Стархит.

Известно, что бывший 43-летний муж звезды Голливуда Тревор Энгельсон впервые стал отцом.

«Добро пожаловать в этот мир, Форд Грейс Энгельсон! Оказалось, что 2020 год не так уж плох! Моя жена — героиня, а я самый счастливый парень на планете», — похвастался экс-супруг Меган Маркл.

Тревор Энгельсон и Трейси Курланд до последнего не афишировали скорое прибавление в семье, поэтому новость о рождении малышки, которую родители назвали Форд, стала неожиданностью для фанатов.

Стоит напомнить, что Меган Маркл и Тревор Энгельсон начинали встречаться еще в 2004 году, а официально расписались через семь лет, но их брак продлился недолго.

После развода звезда Голливуда оставалась на обеспечении экс-мужа, который ежемесячно перечислял Меган Маркл серьезные суммы.

По информации инсайдеров, расставание Маркл и Энгельсона было очень тяжелым, и известный продюсер сохранил обиду на бывшую жену. Но через какое-то время Меган и Тревор нашли свои вторые половинки и обрели семейное счастье.

Ранее мы рассказывали, как принц Гарри пожалел о ссоре с Елизаветой II.

Как известно, в июле экс-герцог окончательно подпортил отношение с королевским дворцом заявив, что история Содружества наций должна быть признана, даже если это «неудобно» королевству.

Однако, как утверждают осведомленные источники, принц Гарри решил забрать свои слова и наладить отношения с королевой Елизаветой II.

А свое желание восстановить общение с дворцом принц Гарри подкрепил словами во время недавнего видеозвонка из нового особняка в Монтесито.

Как Politeka писала, что Принц Гарри крупно пожалел о ссоре с Елизаветой II и решился на отчаянный шаг

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