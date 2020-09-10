На что же будет жить королевская семья

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл остались без денег

Принц Чарльз перестал оказывать денежную помощь сыну и его жене. Известно, что ранее заботливый отец давал семье средства на текущие расходы. Однако теперь все изменилось. Об этом рассказали источники журнала People.

Стоит отметить, что сын королевы Елизаветы ІІ не давал денег на охрану сына, ведь Меган и Гарри с самого начала взяли эту статью расходов на себя.

Напомним, что с 1 апреля этого года герцоги Сассекские перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.

Сейчас Меган и Гарри вместе с сыном, Арчи, живут в США. Семья купила роскошный дом в Малибу. Особняк ранее принадлежал звезде сериала «Спасатели Малибу» Дэвиду Чэрвету.

Стоит отметить, что до знакомства с принцем состояние Меган Маркл, которая работала актрисой, оценивалось в пять-семь миллионов долларов, а Гарри - от 25 до 40 миллионов фунтов стерлингов, полученные в наследство после смерти матери, принцессы Дианы, и прабабушки, королевы-матери Елизаветы.

На данный момент известно, что Меган и Гарри договорились о съемке фильмов и сериалов для "Netflix", а также зарабатывают на своих публичных выступлениях, за каждое из которых могут получить до миллиона долларов.

Ранее мы писали, что Меган Маркл рассказала в интервью - ее супруг считает себя приверженцем феминизма, и заявил об этом сразу же после их знакомства.

При этом Меган отметила, что также является феминисткой, оставаясь при этом женственной.

Ведущая похвалила Гарри за такие убеждения, ведь эта позиция очень важна и для Меган, и для Арчи.

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