В США запустили петицию против Меган Маркл и принца Гарри, которые надоели американцам

В частности, жители США опубликовали петицию, которая направлена против большого количества новостей о Меган Маркл в американских СМИ.

Документ называется "Меган Маркл и просто Гарри, пожалуйста, прекратите захватывать американские СМИ". Петиция была обнародована на сайте Change.org.

Авторы петиции обратили внимание на повышенную активность Маркл и ее супруга в период президентских кампаний. Они стали часто выступать с обращениями и это начало напрягать даже поклонников пары.

В начале лета также появились слухи о том, что бывшая актриса хочет развивать свою карьеру в политике и даже стать президентом США, а затем герцогиня выступила на переговорах девушек-лидеров с Мишель Обамой.

Кроме того, Меган и Гарри учавствуют в благотворительных акциях, куда сами и приглашают представителей СМИ, чтобы те фотографировали и писали о их деятельности в статьях.

Петиция указывает на явную противоречивость в словах и действиях супругов: Меган и Гарри негодовали из-за того, что им не хватает приватности в Великобритании и якобы покинули королевскую семью, потому что хотели избежать пристального внимания журналистов.

Но теперь специально создают различные инфоповоды изо дня в день и по какой-то непонятной причине при просмотре новостей приходится постоянно видеть их лица.

Как Politeka писала, что принц Гарри крупно пожалел о ссоре с Елизаветой II и решился на отчаянный шаг.

Также Politeka сообщала, что Елизавете II жестко досталось от принца Гарри в отместку за Меган Маркл.