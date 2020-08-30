В США запустили петицию против Меган Маркл и принца Гарри, которые надоели американцам
В частности, жители США опубликовали петицию, которая направлена против большого количества новостей о Меган Маркл в американских СМИ.
Документ называется "Меган Маркл и просто Гарри, пожалуйста, прекратите захватывать американские СМИ". Петиция была обнародована на сайте Change.org.
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Авторы петиции обратили внимание на повышенную активность Маркл и ее супруга в период президентских кампаний. Они стали часто выступать с обращениями и это начало напрягать даже поклонников пары.
В начале лета также появились слухи о том, что бывшая актриса хочет развивать свою карьеру в политике и даже стать президентом США, а затем герцогиня выступила на переговорах девушек-лидеров с Мишель Обамой.
Кроме того, Меган и Гарри учавствуют в благотворительных акциях, куда сами и приглашают представителей СМИ, чтобы те фотографировали и писали о их деятельности в статьях.
Петиция указывает на явную противоречивость в словах и действиях супругов: Меган и Гарри негодовали из-за того, что им не хватает приватности в Великобритании и якобы покинули королевскую семью, потому что хотели избежать пристального внимания журналистов.
Но теперь специально создают различные инфоповоды изо дня в день и по какой-то непонятной причине при просмотре новостей приходится постоянно видеть их лица.
Как Politeka писала, что принц Гарри крупно пожалел о ссоре с Елизаветой II и решился на отчаянный шаг.
Также Politeka сообщала, что Елизавете II жестко досталось от принца Гарри в отместку за Меган Маркл.