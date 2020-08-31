Рассказала все в первом же интервью после переезда в США

Меган Маркл раскрыла интересный секрет своего супруга принца Гарри

Актриса впервые дала интервью после переезда в США, она пообщалась со всемирно известной активисткой и журналисткой Глорией Стайнем.

Меган Маркл рассказала, что ее супруг считает себя приверженцем феминизма, и заявил об этом сразу же после их знакомства, переда передает Elle.

При этом Меган отметила, что также является феминисткой, оставаясь при этом женственной. То, что эти понятия не исключают одно другого она поняла только с возрастом.

Гарри, по словам Меган, также разделяет ее убеждения.

"Мне нравится, что он сразу сказал: "Ты ведь знаешь, что я тоже за феминизм?! Для меня очень важно, чтобы ты это знала", - призналась Маркл.

В свою очередь Глория Стайнем похвалила Гарри за такие убеждения и отметила, что эта позиция очень важна, как для самой Меган, так и для их сына Арчи. Ведь малыш с детства учится понимать, как важно отстаивать и уважать права женщин.

Отметим, ранее сообщалось, что отказавшиеся от королевский привилеев принц Гарри и Меган Маркл собираются в Великобританию после того, как будут открыты границы. Пара хочет заняться делами своего благотворительного фонда. Об этом заявил Омид Скоби, один из авторов биографической книги о жизни супругов.

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