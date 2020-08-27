Стало известно, кто может быть виноват в неудачах Меган Маркл после бегства из дворца

Об этом пишет издание 7 дней.

Поклонники, ознакомившись с книгой, которую посвятили жизни герцогов Сассекских, пришли к выводу, что во многих неудачах Меган Маркл виноват именно ее муж принц Гарри.

По их мнению, с самого начала младший сын принцессы Дианы неправильно действовал. Принц слишком рано "привел во дворец" потенциальную супругу, после чего был возмущен, что кандидатура Меган Маркл не понравилась его брату Уильяму.

Гарри, который вырос во дворце, должен был лучше знать все о трудностях, с которыми приходится сталкиваться членам королевской семьи. И он не осознал, что Меган Маркл нужно было дать больше времени, чтобы приспособиться к многочисленным правилам и протокольным ограничениям.

Но принц Гарри допустил фатальную ошибку, когда не прислушался к совету своего брата. Не исключено, что он понадеялся на Маркл, и ожидал от нее быстрой адаптации к жизни во дворце. Возможно, младший сын принцессы Дианы спешил со свадьбой, поскольку боялся потерять Меган Маркл.

Ранее мы рассказывали, как принц Гарри пожалел о ссоре с Елизаветой II.

Как известно, в июле экс-герцог окончательно подпортил отношение с королевским дворцом заявив, что история Содружества наций должна быть признана, даже если это «неудобно» королевству.

Однако, как утверждают осведомленные источники, принц Гарри решил забрать свои слова и наладить отношения с королевой Елизаветой II.

А свое желание восстановить общение с дворцом принц Гарри подкрепил словами во время недавнего видеозвонка из нового особняка в Монтесито.

Как Politeka писала, что конфликт в королевском дворце, Миддлтон жестко отшила Маркл.

Также Politeka сообщала, что принц Уильям унизил Меган Маркл перед Гарри, всплыли подробности.