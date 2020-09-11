Настя Каменських, Марина Бех-Романчук, Демі Роуз та інші зірки похвалилися пружними сідницями

На першому фото здалася Настя Каменських. Красуня розгорнулася в профіль і демонструвала в коротких шортах ідеальну п'яту точку, яка була не тільки підтягнутою, але і засмаглою. Образ доповнила зірка топом і кросівками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була Марина Бех-Романчук. Красуня стояла на біговій доріжці в спортивних шортах рожевого кольору. Зірка розгорнулася спиною, демонструючи підтягнуті сідниці. Образ спортсменка доповнила топом і білими кросівками.

На третьому фото здалася Демі Роуз. Зірка сиділа в бікіні, яке практично не прикрило її гордість - "горішок". Модель без сорому показала пишну п'яту точку, яка була ідеальної форми. Зірка сиділа спиною, тому можна легко оцінити красу.

На наступному знімку вже Сьюзі Кортес, яка отримала навіть титул за свої сідниці. Красуня присіла навпочіпки і була в стрінгах, а сама розвернулася спиною до камери. На фото легко можна оцінити підтягнуті "булочки" моделі, яка їх показала максимально близько.

Закриває топ Янет Гарсія. Зірка сиділа на колоді в леопардовому боді. Красуня розвернулася спиною і показала підтягнуту п'яту точку.

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